



Арестованы подозреваемые в ограблении ресторана в Иерусалиме

Полиция арестовала двух подозреваемых в ограблении ресторана в Иерусалиме. Инцидент произошел в начале этого месяца, сообщает Walla.



Детали расследования показывают, что пока сотрудники ресторана готовились к закрытию заведения, туда прибыли подозреваемые в масках и с угрозами заперли сотрудников в одном из залов ресторана.



После этого злоумышленники изъяли сейф с десятками тысяч шекелей и чековыми книжками и скрылись с места происшествия.