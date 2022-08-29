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Арестованы подозреваемые в ограблении ресторана в Иерусалиме
29.08.2022 18:43 Ольга Белозерова

Арестованы подозреваемые в ограблении ресторана в Иерусалиме

Полиция арестовала двух подозреваемых в ограблении ресторана в Иерусалиме. Инцидент произошел в начале этого месяца, сообщает Walla.

Детали расследования показывают, что пока сотрудники ресторана готовились к закрытию заведения, туда прибыли подозреваемые в масках и с угрозами заперли сотрудников в одном из залов ресторана.

После этого злоумышленники изъяли сейф с десятками тысяч шекелей и чековыми книжками и скрылись с места происшествия.

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