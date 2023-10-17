



Арестованы более 60 человек за подстрекательство и поддержку терроризма

Полиция Израиля сообщила в понедельник, 16 октября, что десятки людей были задержаны за подозрения в подстрекательстве и поддержке терроризма в еврейском государстве.



По меньшей мере 63 человека были арестованы за подстрекательство с начала войны с ХАМАСом, и ожидается, что обвинения им будут предъявлены в ближайшие дни.



Окружная полиция Иерусалима также усилила оперативную подготовку в рамках борьбы с подстрекательством к терроризму и насилию. Полиция работает с другими органами безопасности над отслеживанием и обработкой публикаций в социальных сетях, содержащих материалы, подстрекающие к терроризму и насилию.



Исследователи киберподразделения 433-го следственного отдела израильской полиции Яхав (Блейд) также выявили растущую тенденцию добавления израильских телефонных номеров в группы WhatsApp, содержащие агрессивный контент, направленный против Государства Израиль.