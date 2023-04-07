Арестованы бедуины, бросавшие камни в автобусы в Негеве
Полиция и ШАБАК арестовали шестерых бедуинов по подозрению в том, что они бросали камни в автобусы в Негеве.
Арестованными оказались жители бедуинского города Хура.
Среди задержанных оказались пятеро несовершеннолетних и 22-летний мужчина.
По версии следствия, в марте подозреваемые совершили несколько нападений, намереваясь причинить вред евреям.
Некоторые из них наблюдали за дорогой в ожидании автобусов, в то время как остальные бросали в проезжавший мимо транспорт камни.
Окружной суд Беэр-Шевы продлил срок содержания подозреваемых под стражей. В начале следующей недели против них будет выдвинуто обвинение.