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Арестованы бедуины, бросавшие камни в автобусы в Негеве
07.04.2023 14:03 Алина Груднева

Арестованы бедуины, бросавшие камни в автобусы в Негеве

Полиция и ШАБАК арестовали шестерых бедуинов по подозрению в том, что они бросали камни в автобусы в Негеве.

Арестованными оказались жители бедуинского города Хура.

Среди задержанных оказались пятеро несовершеннолетних и 22-летний мужчина.

По версии следствия, в марте подозреваемые совершили несколько нападений, намереваясь причинить вред евреям.

Некоторые из них наблюдали за дорогой в ожидании автобусов, в то время как остальные бросали в проезжавший мимо транспорт камни.

Окружной суд Беэр-Шевы продлил срок содержания подозреваемых под стражей. В начале следующей недели против них будет выдвинуто обвинение.


 

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