



Арестованы бандиты, расстрелявшие мафиози Бени Шломо

Арестованы бандиты, расстрелявшие мафиози Бени Шломо





После нескольких часов погони: 4 подозреваемых были арестованы за участие в ликвидации Бени Шломо.



Подозреваемые, жители центра в возрасте 20 лет, принадлежат к преступному клану Джеруши.



Четверым удалось скрыться с места преступления после того, как они застрелили мафиози Бени Шломо на заправке возле Азора. Трое из них были арестованы в районе Гедеры - они находились в автомобиле, а еще один подозреваемый был задержан в аэропорту Бен-Гурион.



Четверо, жители центра в возрасте около 20 лет, сумели скрыться с места преступления после ограбления автомобиля на перекрестке Холон.



Подозреваемые были доставлены в окружную прокуратуру Лахиш и будут допрошены по подозрению в убийстве.



Шломо, одна из главных мишеней полиции, был убит в середине дня 3 октября выстрелами на заправочной станции на дороге Шива возле Азор - несмотря на усиленную охрану и несмотря на предупреждение полиции. Находившийся с ним человек из его организации был тяжело ранен. Шломо находился в конфликте с довольно большим количеством преступных организаций центра и юга Израиля. Он знал, на него охотятся и поэтому ходил под усиленной охраной. Несмотря на всю осторожность, враги в конце концов настигли его, когда он был ликвидирован средь бела дня на переполненной людьми автозаправочной станции.



В последнее время Шломо переместил переехал в район Тель-Авива, но надолго в стране не задержался. Он долго жил в Турции и вернулся в Израиль несколько дней назад. Сегодня вечером он должен был вылететь в Мадрид, но получил телефонный звонок о деловой встрече, которая должна состояться на автозаправочной станции в этом районе. Центральный отдел полиции Лахиша выясняет, не была ли эта встреча ловушкой.