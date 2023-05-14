



Арестованы 5 подозреваемых в ограблении 2000-летнего археологического памятника

Полиция и Управление древностей сообщают, что в пятницу они задержали пять человек, подозреваемых в ограблении 2000-летнего археологического памятника на севере Израиля.



Власти начали подозревать, что предметы были украдены с места раскопок к северу от Нацерета, около трех недель назад.



"В прошлую пятницу мы решили принять меры, чтобы поймать грабителей, — говорит Нир Дистельфельд, инспектор отдела по предотвращению краж Управления древностей Израиля.



"Мы устроили на них засаду, и как только мы увидели, что они пытаются копать, я вызвал полицию… Вместе мы поймали их с поличным".



На этом месте находится община, относящаяся к римско-византийскому периоду, и есть пещеры, которые, как считается, использовались евреями, восставшими против римских властей.

