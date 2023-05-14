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Арестованы 5 подозреваемых в ограблении 2000-летнего археологического памятника
14.05.2023 18:31 Евгения Маркова

Арестованы 5 подозреваемых в ограблении 2000-летнего археологического памятника

Полиция и Управление древностей сообщают, что в пятницу они задержали пять человек, подозреваемых в ограблении 2000-летнего археологического памятника на севере Израиля.

Власти начали подозревать, что предметы были украдены с места раскопок к северу от Нацерета, около трех недель назад.

"В прошлую пятницу мы решили принять меры, чтобы поймать грабителей, — говорит Нир Дистельфельд, инспектор отдела по предотвращению краж Управления древностей Израиля.

"Мы устроили на них засаду, и как только мы увидели, что они пытаются копать, я вызвал полицию… Вместе мы поймали их с поличным".

На этом месте находится община, относящаяся к римско-византийскому периоду, и есть пещеры, которые, как считается, использовались евреями, восставшими против римских властей.
 

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