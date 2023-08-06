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Арестованы 2 подозреваемых в покушении на члена грузинской мафии в Ашдоде
06.08.2023 13:20 Аркадий Бочаровский

Арестованы 2 подозреваемых в покушении на члена грузинской мафии в Ашдоде


Полиция арестовала двух жителей центра и юга Израиля, в возрасте около 30 лет, по подозрению в покушении на убийство утром 6 августа.

В результате перестрелки на улице Ха-Ацмаут в Ашдоде сегодня утром был ранен “авторитет” грузинской мафии. 

Двое скрылись с места преступления на автомобиле и были пойманы в конце розыскных мероприятий в районе Модиина. Жертва покушения, известный в Ашдоде преступник, был доставлен в городскую больницу "Ассута" в тяжелом состоянии.
 

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