



Арестованы 2 подозреваемых в покушении на члена грузинской мафии в Ашдоде



Полиция арестовала двух жителей центра и юга Израиля, в возрасте около 30 лет, по подозрению в покушении на убийство утром 6 августа.



В результате перестрелки на улице Ха-Ацмаут в Ашдоде сегодня утром был ранен “авторитет” грузинской мафии.



Двое скрылись с места преступления на автомобиле и были пойманы в конце розыскных мероприятий в районе Модиина. Жертва покушения, известный в Ашдоде преступник, был доставлен в городскую больницу "Ассута" в тяжелом состоянии.

