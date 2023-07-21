



Арестованы 15 протестующих за нарушение общественного порядка

Полиция сообщила, что по меньшей мере 15 протестующих были арестованы в Тель-Авиве и Раанане по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на офицеров.



Полосы движения на север автострады Аялон начали открываться только после полуночи, хотя движение в другом направлении возобновилось раньше. Протестующие, первоначально собравшиеся на площади Габима, в течение вечера несколько раз перекрывали главную тель-авивскую артерию. Активисты поджигали, били в барабаны и пытались уклониться от попыток полиции столкнуть их с проезжей части. Это повторялась в течение дня и ночи.



В Раанане протестующие на несколько часов заблокировали ключевой перекресток на шоссе №4. В Тель-Авиве полиция задействовала конных офицеров и водометы, чтобы оттеснить протестующих с дороги и предотвратить дальнейшие перебои в движении.



Полиция Тель-Авива заявила, что семеро протестующих были задержаны за нарушение общественного порядка, в том числе один за нападение на офицеров.

Полиция Раананы арестовала восемь человек по подозрению в нарушении общественного порядка, не подчинившихся требованию освободить дорогу.



В обоих местах активисты собрались у полицейских участков, требуя освобождения своих товарищей, сообщила группа протеста “Ахим Бэ Нешек”.



Демонстрации в четверг были усилены телеобращением премьер-министра Биньямина Нетаньяху к нации, в котором он защищал шаги своей коалиции по пересмотру судебной системы.