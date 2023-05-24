



Арестованному солдату ЦАХАЛа позволили встретиться с адвокатом

В ШАБАК выдали разрешение арестованному по подозрению в совершении преступления на националистической почве солдату ЦАХАЛа встретиться с адвокатом.



Об этом сообщает Ynet.



Адвокат подал апелляцию с требованием, чтобы ему позволили встретиться со своим подзащитным.



Военнослужащий был арестован в воскресенье. Его обвиняют в преступлениях на националистической почве, в том числе, в нападении на двух несовершеннолетних арабов. Расследование, детали которого запрещены к публикации, продолжается.