Арестованному солдату ЦАХАЛа позволили встретиться с адвокатом
В ШАБАК выдали разрешение арестованному по подозрению в совершении преступления на националистической почве солдату ЦАХАЛа встретиться с адвокатом.
Об этом сообщает Ynet.
Адвокат подал апелляцию с требованием, чтобы ему позволили встретиться со своим подзащитным.
Военнослужащий был арестован в воскресенье. Его обвиняют в преступлениях на националистической почве, в том числе, в нападении на двух несовершеннолетних арабов. Расследование, детали которого запрещены к публикации, продолжается.