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Арестованному солдату ЦАХАЛа позволили встретиться с адвокатом
24.05.2023 12:11 Алина Груднева

Арестованному солдату ЦАХАЛа позволили встретиться с адвокатом

В ШАБАК выдали разрешение арестованному по подозрению в совершении преступления на националистической почве солдату ЦАХАЛа встретиться с адвокатом.

Об этом сообщает Ynet.

Адвокат подал апелляцию с требованием, чтобы ему позволили встретиться со своим подзащитным.

Военнослужащий был арестован в воскресенье. Его обвиняют в преступлениях на националистической почве, в том числе, в нападении на двух несовершеннолетних арабов. Расследование, детали которого запрещены к публикации, продолжается.

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