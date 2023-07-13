



Арестована британская транс-активистка за призыв бить “настоящих” феминисток

Полиция Великобритании арестовала трансгендерную активистку по подозрению в подстрекательстве к насилию, которая призвала участников лондонского Прайда “бить ТЭРФ*” по лицу. Об этом пишет Dailymail.



53-летняя Сара Джейн Бейкер, которая провела 30 лет в тюрьме за за похищение и пытки брата своей мачехи, а затем покушение на убийство сокамерницы, вызвала возмущение своими подстрекательскими комментариями в субботу в адрес феминисток, критикующих транс-идеологию.



Она сказала ликующей толпе на митинге Trans Pride: “Я собиралась прийти сюда, быть очень милой и пушистой и сказать: “Да, быть действительно милой, педиком и геем. Нет, если вы увидите ТЭРФ, ударьте их по чертовому лицу”.



Скотленд-Ярд подтвердил задержание Бейкер 12 июля. Активистку засняли в наручниках, когда за ней приехала полиция. На вопрос, хочет ли она что-нибудь сказать, Бейкер ответила: “Права трансгендеров – это права человека. Одна борьба, одна битва”.

“Они не избавятся от нас, помните, наше существование – это наше сопротивление!”



*ТЭPФ – транс-эксклюзивный радикальный феминизм. Феминистки этого течения считают, что трансгендерные женщины – биологические мужчины, сделавшие трансгендерный переход, – остаются мужчинами и не должны включаться в феминистскую повестку. ТЭPФ отрицают такие базовые права трансгендерных женщин, как доступ к медицинскому обслуживанию, группам женской взаимопомощи и женским туалетам, исходя из того, что всё это должно быть зарезервировано для “настоящих женщин”.

