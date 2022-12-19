



Арестован сын бывшего депутата Кнессета



Лидор Марк, сын бывшего депутата Кнессета Оснат Марк, был арестован 19 декабря по подозрению в нападении и угрозах в адрес городского инспектора, который выписал ему штраф.



26-летний Марк был впоследствии освобожден под ограничительные условия. Около года назад против Марка было выдвинуто обвинение в угрозах в адрес полицейских.



Между тем, сама Оснат Марк в настоящее время продвигает свою кандидатуру на высокий пост в следующем правительстве, так как ее имя упоминалось в Ликуде в качестве кандидата на должность секретаря правительства, а также на должность генерального директора Кнессета.