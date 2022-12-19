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Арестован сын бывшего депутата Кнессета
19.12.2022 11:38 Аркадий Бочаровский

Арестован сын бывшего депутата Кнессета


Лидор Марк, сын бывшего депутата Кнессета Оснат Марк, был арестован 19 декабря  по подозрению в нападении и угрозах в адрес городского инспектора, который выписал ему штраф. 

26-летний Марк был впоследствии освобожден под ограничительные условия. Около года назад против Марка было выдвинуто обвинение в угрозах в адрес полицейских.

Между тем, сама Оснат Марк в настоящее время продвигает свою кандидатуру на высокий пост в следующем правительстве, так как ее имя упоминалось в Ликуде в качестве кандидата на должность секретаря правительства, а также на должность генерального директора Кнессета.

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