



Арестован секс-преступник, шантажировавший сотни несовершеннолетних в сети

Следователи Лахав 433 на днях арестовали секс-преступника, шантажировавшего несовершеннолетних в социальных сетях.



Об этом сообщает 13- канал.



Жертвами оказались более 600 несовершеннолетних, большая часть которых живет за границей. По версии следствия, 22-летний молодой человек из Холона является одним из самых злостных секс-преступников в сети.



В полиции сообщили, что мужчина общался со своими жертвами в онлайн-чате, подначивая их скидывать ему фото сексуального содержания. Если несовершеннолетние на какое-то из его требований отвечали отказом, он угрожал им публикациями этих материалов в интернете.

