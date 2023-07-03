



Арестован поставщик запчастей для оружия в Хевроне

В рамках совместных усилий по борьбе с распространением незаконного оружия в арабском секторе и предотвращению его потенциального использования в преступной деятельности и террористических актах совместная операция с участием полиции и ЦАХАЛа в воскресенье 2 июля успешно провела рейд в жилом доме в Хевроне.



В результате операции был обнаружен значительный тайник с компонентами огнестрельного оружия.



Во время рейда сотрудники правоохранительных органов изъяли различные предметы, связанные с огнестрельным оружием, в том числе приклады, магазины, винтовочные ремни, рукоятки и другие части оружия. Многие из этих компонентов были завернуты в свою оригинальную пластиковую упаковку.



Было установлено, что подозреваемый арабского происхождения активно занимался незаконной торговлей частями оружия.