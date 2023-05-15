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Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Галилее минувшей ночью
15.05.2023 13:37 Аркадий Бочаровский

Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Галилее минувшей ночью



Арестован подозреваемый в убийстве 19-летней студентки Дима Бушняк.

Бушняк была застрелена вчера вечером после длительного периода, в течение которого она подвергалась угрозам со стороны своей семьи и клана из-за того, что решила уехать учиться и работать, сообщили ее родственники. 

Бушняк успела заметить подозрительный автомобиль, когда вчера возвращалась в свой дом в деревне Вади Салама, попыталась убежать, и тогда убийца выстрелил по шинам. Позже он выстрелил в нее в упор, сделав контрольный выстрел.

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