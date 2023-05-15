



Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Галилее минувшей ночью





Арестован подозреваемый в убийстве 19-летней студентки Дима Бушняк.



Бушняк была застрелена вчера вечером после длительного периода, в течение которого она подвергалась угрозам со стороны своей семьи и клана из-за того, что решила уехать учиться и работать, сообщили ее родственники.



Бушняк успела заметить подозрительный автомобиль, когда вчера возвращалась в свой дом в деревне Вади Салама, попыталась убежать, и тогда убийца выстрелил по шинам. Позже он выстрелил в нее в упор, сделав контрольный выстрел.