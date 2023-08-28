



Арестован подозреваемый в ранении ножом полицейского во время протеста

Полиция сообщает, что 23-летний житель города Холон был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения офицеру полиции во время акции протеста в Тель-Авиве на прошлой неделе.



Инцидент произошел во время акции протеста, которую возглавили члены эфиопской общины, обвинившие власти в “расизме” и “снисходительности к водителю, сбившему 4-летнего Рафаэля Адана”.



По данным полиции, раненый офицер получил травмы средней степени тяжести и проходит лечение в тель-авивской больнице “Ихилов”.