



Арестован подозреваемый в поджоге мусорного бака во время беспорядков харедим

Полиция сообщила, что подозреваемый был арестован в ультраортодоксальном районе Иерусалима Меа Шеарим, где произошли беспорядки 15 декабря, в результате которых пострадала случайно проходившая мимо 40-летняя Мирель Джаловски, мать 10 детей.



Джаловски проходила мимо протестующих, когда ее сбил большой металлический мусорный бак, наполненный горящим мусором, который некоторые протестующие сбросили с холма. По состоянию на воскресенье, 25 декабря, пострадавшая все еще находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.



Подозреваемый был доставлен на допрос, сообщили в полиции, добавив, что намерены “привлечь к ответственности всех причастных к инциденту”.



Протест вспыхнул в ответ на арест человека, подозреваемого в поджоге магазина мобильных телефонов несколькими месяцами ранее. Магазины сотовых телефонов иногда становятся мишенью религиозных экстремистов за несоблюдение ультраортодоксальных требований об ограничении использования устройств.



Инцидент был встречен осуждением со стороны ультраортодоксальных политических лидеров, которые должны войти в следующее правительство, хотя семья Джаловски призвала общественность прекратить “раздувать пламя ненависти” в поисках виноватых.



Родственники пострадавшей сообщили Channel 12, что у них возникло ощущение, будто публика “празднует нашу ужасную ситуацию” и пытается использовать этот инцидент как дело против экстремизма “народа Меа Шеарим”. Они защищали виновных, утверждая, что те хотели “только перекрыть дорогу и не собирались никого убивать".