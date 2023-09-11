



Арестован палестинец, ослеплявший водителей лазером

За последние несколько дней израильская полиция получила ряд жалоб от водителей, едущих по шоссе №458, которые сообщили, что были ослеплены лазерными лучами, направленными на них со стороны арабской деревни Аль-Мугайир.



По словам пострадавших, лазеры временно ослепляют водителей, тем самым поставив под угрозу их жизнь.



В результате расследования детективы полицейского участка Биньямина обнаружили подозреваемого, сняв его действия на видео.



Подозреваемый 30-летний житель Аль-Мугайира был арестован и доставлен на допрос.

