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Арестован палестинец, ослеплявший водителей лазером
11.09.2023 17:05 Евгения Маркова

Арестован палестинец, ослеплявший водителей лазером

За последние несколько дней израильская полиция получила ряд жалоб от водителей, едущих по шоссе №458, которые сообщили, что были ослеплены лазерными лучами, направленными на них со стороны арабской деревни Аль-Мугайир.

По словам пострадавших, лазеры временно ослепляют водителей, тем самым поставив под угрозу их жизнь.

В результате расследования детективы полицейского участка Биньямина обнаружили подозреваемого, сняв его действия на видео.  

Подозреваемый 30-летний житель Аль-Мугайира был арестован и доставлен на допрос.
 

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