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Арестован отец детей, чудом спасшихся в джунглях Амазонки
12.08.2023 19:57 Алина Груднева

Арестован отец детей, чудом спасшихся в джунглях Амазонки

Полиция арестовала отца двоих детей, которые после авиакатастрофы пережили
40 изнурительных дней в джунглях Амазонки.

По данным местных СМИ, его подозревают в жестоком обращении с ныне покойной женой и детьми.

Четверо детей в возрасте от 1 до 13 лет оказались в жутких условиях, когда самолет, на котором они летели вместе с матерью, потерпел крушение в джунглях. Эта история получила мировую огласку.

Прокуратура Колумбии подтверждает информацию об аресте Мануэля Ранока. Он является отцом однолетнего и четырехлетнего мальчиков, попавших в авиакатастрофу, а также отчимом двух девочек в возрасте 9 и 13 лет.

Мужчина вел борьбу за опеку над детьми с их бабушкой и дедушкой по материнской линии. По словам старшего ребенка, их мама умерла через четыре дня до аварии. В свою очередь, отец женщины утверждает, что арестованный Ранок избивал его дочь и внуков.

Задержанный признался в ходе допроса, что у них дома действительно были бытовые проблемы.

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