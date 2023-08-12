



Арестован отец детей, чудом спасшихся в джунглях Амазонки

Полиция арестовала отца двоих детей, которые после авиакатастрофы пережили

40 изнурительных дней в джунглях Амазонки.



По данным местных СМИ, его подозревают в жестоком обращении с ныне покойной женой и детьми.



Четверо детей в возрасте от 1 до 13 лет оказались в жутких условиях, когда самолет, на котором они летели вместе с матерью, потерпел крушение в джунглях. Эта история получила мировую огласку.



Прокуратура Колумбии подтверждает информацию об аресте Мануэля Ранока. Он является отцом однолетнего и четырехлетнего мальчиков, попавших в авиакатастрофу, а также отчимом двух девочек в возрасте 9 и 13 лет.



Мужчина вел борьбу за опеку над детьми с их бабушкой и дедушкой по материнской линии. По словам старшего ребенка, их мама умерла через четыре дня до аварии. В свою очередь, отец женщины утверждает, что арестованный Ранок избивал его дочь и внуков.



Задержанный признался в ходе допроса, что у них дома действительно были бытовые проблемы.