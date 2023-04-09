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Арестован один из лидеров преступной организации Абу Латиф
09.04.2023 10:21 Ирина Демьянова

Арестован один из лидеров преступной организации Абу Латиф

Один из лидеров преступной организации Абу Латиф на севере был арестован сегодня утром, 9 апреля по подозрению в шантаже подрядчиков, выигравших тендеры Минобороны, с целью их отказа и передачи ему победы.

Кроме того, по этому подозрению были арестованы инженер и подрядчик.

Среди тендеров были выполнение работ по строительству заграждения на границе с Ливаном и тендер на выполнение земляных работ на сумму около 25 миллионов шекелей в школе в Кармиэле.
 

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