



Арестован мужчина, угрожавший “пустить пулю в голову Биби”

В четверг был арестован мужчи на за то, что писал сообщения с угрозами в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу в группе WhatsApp, открытой после смертельного теракта в поселении Эли.



Обсуждения в группе под названием “Час войны” с сотнями членов вращались вокруг владения оружием гражданскими лицами. 23-летний подозреваемый, житель Бейт-Шемеша, написал во вторник: “Каждый должен иметь при себе оружие. Тогда у каждого будет пистолет и возможность пустить Биби пулю в голову”.



“Кто хочет купить оружие, пишите мне. Когда речь идет о вашей жизни, вам не нужна лицензия. Нам плевать на закон”, – добавил он.



Подозреваемый присутствовал на слушаниях в магистратском суде Бейт-Шемеша в пятницу, где судьи отклонили запрос полиции о продлении его содержания под стражей и вместо этого предоставили задержанному условное освобождение.



Однако судья считает, что “есть основания полагать, что подозреваемый намеревался совершить насильственное преступление”.



Полицейское расследование продолжается.