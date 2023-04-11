



Арестован арабский подстрекатель: "Ислам у нас в крови, ХАМАС — дочь религии"

21-летний араб из лагеря беженцев Шуафат был задержан полицией по подозрению в размещении разжигающего рознь видео в социальной сети Tiktok.



Силы безопасности арестовали подозреваемого на месте преступления, что задокументировано в распространяемых им видеороликах, в которых он идентифицирует себя с террористической организацией и говорит: "Ислам у нас в крови, а ХАМАС — дочь религии", "Моя кровь зеленая" и многое другое.



Подозреваемый был доставлен в иерусалимский следственный отдел для допроса. Сегодня, 11 апреля, по окончании следствия, на судебном заседании в отношении его было представлено прокурорское заявление в рамках подготовки обвинительного заключения, которое будет предъявлено в ближайшие дни.

