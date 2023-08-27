



Арестован 72-летний “ловец драгоценностей” из иерусалимских ювелирных магазинов

Израильтянин был арестован 25 августа за то, что несколько раз за последний месяц “вылавливал” драгоценности из витрин иерусалимских магазинов. Об этом сообщила полиция Израиля.



72-летний мужчина использовал металлическую проволоку, чтобы вытащить драгоценности из экспозиции "изощренным способом”.



Злоумышленник был пойман службой безопасности отеля, когда он пытался проникнуть на территорию. Охрана отеля уведомила полицию, и его забрали на допрос.



Вечером 26 августа арест был продлен еще на четыре дня. В полиции заявили, что продолжают расследование его преступлений.

