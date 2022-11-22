



Арестован 17-летний подросток, атаковавший военнослужащую ЦАХАЛа в Хевроне

Полиция арестовала 17-летнего подростка по подозрению в нападении на женщину-военнослужащую в Хевроне во время беспорядков в субботу. Утром он предстанет перед окружным судом Иерусалима.



19-летняя военнослужащая, сама жительница Хеврона, подверглась нападению со стороны гражданина Израиля, когда более 30 тысяч человек находились в городе в рамках мероприятия "Шаббат Хай Сара". Ее избили палкой и ей потребовалась медицинская помощь. "Это просто испортило нам Шаббат", - сказал на днях ее отец в беседе с будущим министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром. "Моя дочь ранена, я не понимаю, как варвар мог ударить ее".