



Арест двух подозреваемых в убийстве в парке Нетании продлен на 5 дней

Суд в Петах-Тикве продлил еще на пять дней срок содержания под стражей Яффе Тадла Барихон и Авра Эзра, супружеской пары из Нетании, подозреваемых в убийстве 24-летнего Кенау Фекдо в сквере на улице Гиора Йосефталь в городе на прошлой неделе.



По подозрению, в сквере между погибшим и подозреваемыми завязалась ссора, подоплека которой до сих пор неясна, закончившаяся ножевым ранением жертвы.



Полиция подозревает, что эти двое, которые отрицают свою причастность к убийству, заранее спланировали убийство. Арест подозреваемых уже был продлен в прошлый четверг на четыре дня, и на последнем слушании по продлению задержания полиция заявила, что улики против них стали более убедительными.