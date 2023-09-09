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Арест 3 иностранных граждан, причастных к смерти женщины в Ашдоде
09.09.2023 20:11 Аркадий Бочаровский

Арест 3 иностранных граждан, причастных к смерти женщины в Ашдоде

Полиция объявила вечером 9 сентября, что расследует обстоятельства смерти женщины в возрасте 30 лет, которая была найдена вчера вечером в одном из парков Ашдода.

Женщину доставили в больнице,  где врачи констатировали ее смерть. 

Трое подозреваемых, иностранные граждане, были арестованы для допроса и сегодня вечером доставлены в мировой суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей. Тело погибшей отправлено в Институт судебной медицины для установления обстоятельств смерти.
 

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