



Арест 3 иностранных граждан, причастных к смерти женщины в Ашдоде

Полиция объявила вечером 9 сентября, что расследует обстоятельства смерти женщины в возрасте 30 лет, которая была найдена вчера вечером в одном из парков Ашдода.



Женщину доставили в больнице, где врачи констатировали ее смерть.



Трое подозреваемых, иностранные граждане, были арестованы для допроса и сегодня вечером доставлены в мировой суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей. Тело погибшей отправлено в Институт судебной медицины для установления обстоятельств смерти.

