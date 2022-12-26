



Арабы угнали автомобиль израильтянки - после того, как врезались в нее сзади

Автомобиль с палестинцами врезался в автомобиль , за рулем которого сидела израильская женщина.



Инцидент произошел на шоссе 55, недалеко от палестинской деревни Наби Элиас и поселения Цофим в Самарии.



Водитель остановилась, чтобы проверить, что произошло, затем один из палестинцев вышел из своей машины, сел в ее автомобиль - и скрылся с места происшествия. ЦАХАЛ и полиция начали поиски подозреваемых. Женщине не потребовалась медицинская помощь.