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Арабы угнали автомобиль израильтянки - после того, как врезались в нее сзади
26.12.2022 10:46 Аркадий Бочаровский

Арабы угнали автомобиль израильтянки - после того, как врезались в нее сзади

Автомобиль с палестинцами врезался в автомобиль , за рулем которого сидела израильская женщина.

Инцидент произошел на шоссе  55, недалеко от палестинской деревни Наби Элиас и поселения Цофим в Самарии. 

Водитель остановилась, чтобы проверить, что произошло, затем один из палестинцев вышел из своей машины, сел в ее автомобиль - и скрылся с места происшествия. ЦАХАЛ и полиция начали поиски подозреваемых. Женщине не потребовалась медицинская помощь.

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