Арабы угнали автомобиль израильтянки - после того, как врезались в нее сзади
Автомобиль с палестинцами врезался в автомобиль , за рулем которого сидела израильская женщина.
Инцидент произошел на шоссе 55, недалеко от палестинской деревни Наби Элиас и поселения Цофим в Самарии.
Водитель остановилась, чтобы проверить, что произошло, затем один из палестинцев вышел из своей машины, сел в ее автомобиль - и скрылся с места происшествия. ЦАХАЛ и полиция начали поиски подозреваемых. Женщине не потребовалась медицинская помощь.