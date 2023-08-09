



Арабы из Восточного Иерусалима устроили погром в больнице Хадасса

В ночь на 9 августа в больницу Хадасса Хар Ха Цофим в Иерусалиме были вызваны полицейские силы в связи с сообщением массовой драке.



Драку устроили родственники умершего в больнице мужчины. Полиция заявила: "Мы очень серьезно относимся к насилию и беспорядкам в медицинских учреждениях в целом. Мы будем продолжать решительно бороться с насилием и хулиганством любого рода до тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности".



Прибывший в кратчайшие сроки наряд полиции с участка Шалем в Иерусалимском округе подвергся жестокому нападению со стороны членов семьи и родственников покойного, жителей Восточного Иерусалима, устроивших погром и причинивших материальный ущерб больнице.



В больницу были вызваны дополнительные подразделения полиции Иерусалимского округа, которые были вынуждены применить силу к участникам беспорядков. Сотрудники полиции Иерусалимского округа по подозрению в нападении, насилии и нарушении порядка задержали четверых подозреваемых. Задержанные допрашиваются в участке Шалем Иерусалимского округа.

