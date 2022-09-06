



Арабский журналист Нидал Агбария убит в Умм-эль-Фахме

Нидал Агбария, арабский журналист, который руководил новостным сайтом Bldtna, был застрелен в своей машине в Умм-эль-Фахме в воскресенье вечером.



Журналист Хасан Шалан обвинил полицию в бездействии: "Вам должно быть стыдно, потому что вы не хотите работать. Вы приезжаете на место преступления и фотографируете, ничего не делая".



Союз журналистов Израиля заявил, что "потрясен" убийством, и выразил соболезнования семье Агбарии.



"Израильская полиция должна действовать немедленно, чтобы найти убийц и привлечь их к ответственности, а также действовать более энергично, чтобы искоренить эпидемию насилия в арабском обществе", — заявили в профсоюзе.



Партия "Хадаш" также отреагировала на убийство в воскресенье вечером, заявив, что полиции уже год известно, что дом Нидала Агбарии был мишенью преступных организаций, но до сих пор не было предпринято никаких действий по задержанию преступников.



"Хадаш" обвиняет израильскую полицию в некомпетентности и требует "положить конец пренебрежительному отношению к арабскому обществу, убрать оружие с улиц и привлечь к ответственности подлых убийц".



Центр "Моссава" выразил возмущение по поводу убийства, подчеркнув, что в Агбарию стреляли и раньше, "и полиция хранила молчание".



"Сегодня ночью его убили, чтобы каждый арабский журналист знал, что ему лучше не говорить о преступности и коррупции", — заявили в центре, подчеркнув, что арабские журналисты оказались между двух огней. — "С одной стороны, они страдают от насилия полиции, а с другой — от насилия преступных организаций".