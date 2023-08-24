



Арабские соцсети: Пригожин жив и завтра с 250 бойцами прилетит в Нигер



Фигура главы ЧВК Вагнер Е.Пригожина весьма популярна не только в российском, но и в арабском сегменте интернета - из-за его активного участия в сирийской и ливийском конфликтах.



Часть поклонников Пригожина, в основном иракские шииты, отказывается верить в гибель кумира. Они пишут: “Что точно, так это то, что второй, третий и четвертый человек в "Вагнере" были убиты. Что касается основателя Вагнера и трех лидеров первого эшелона, то он находился в другом самолете, и завтра должен прибыть в Нигер с 250 бойцами. Остается ждать 24 часа, чтобы все прояснилось”.



المؤكد ان الرجل الثاني و الثالث و الرابع في واجنر قد لقوا مصرعهم و اما مؤسس واجنر و ثلاثة من قادة الصف الاول فقد كان في طائرة اخرى و من المقرر وصوله الى النيجر يوم غد مع ٢٥٠ مقاتل… و علينا الانتظار ٢٤ ساعة حتى تتضح الامور — Emad(Ed)! (@emadx) August 23, 2023

По этой версии, Пригожин в настоящий момент находится в Мали “с тем чтобы отразить возможное французское вторжение”.