



Араб из Восточного Иерусалима украл боеприпасы у солдат на церемонии Дня Памяти

Житель восточной части города был арестован полицией Иерусалима по подозрению в краже боеприпасов у солдат - в тот момент, когда они присутствовали на церемонии открытия мероприятий, посвященных Дню Памяти, проходившей вчера на Гиват Ха Тахмошет.



Подозреваемый в краже работал уборщиком на территории комплекса Гиват Ха Тахмошет. В то время как десятки солдат прибыли на место и участвовали в церемонии Дня памяти, он украл у них боеприпасы. По окончании следственных действий, проведенных следователями участка Лев Ха Бира, было установлено местонахождение подозреваемого, его дом обыскали. В ходе следствия он отрицает свою вину.

По мнению полиции, речь идет о значительной краже оружия, что увеличивает опасность . Кражу заметил один из солдат, присутствовавших на церемонии.



