



Араб из ПА арестован за убийство женщины в Тель-Авиве

Было разрешено к публикации, что отдел по борьбе с преступностью полиции округа Яркон арестовал 47-летнего подозреваемого из Джерико по подозрению в причастности к убийству на мусульманском кладбище в Парке Независимости в Тель-Авиве.



Расследование началось на прошлой неделе после того, как было обнаружено тело до сих пор неопознанной жертвы.



Подозреваемого доставили на допрос, суд продлил срок его содержания под стражей, следующее рассмотрение дела состоится в четверг, 3 августа.



Источники в полиции сообщили, что мотив убийства не был националистическим.

