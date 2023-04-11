



Апрельские сюрпризы: январские температуры и снег на горе Хермон



В понедельник, 11 апреля на большей части территории Израиля начался дождь. Он сопровождался отдельными грозами, сильным ветром и внезапными наводнениями в южных и восточных потоках.



Жаркая погода, преобладавшая в течение последних нескольких дней, вчера сменилась сильным ветром и дождем. Это считается типичным для весеннего сезона в Израиле, но эксперты по климату сказали в интервью газете "Гаарец", что обширные наводнения, наблюдавшиеся в последнее время в реках юга страны, необычны.



Доктор Амир Гивати, сотрудник факультета экологических исследований Тель-Авивского университета и главный научный сотрудник компании EnviroManger, сообщил, что дожди в южном Негеве были сильными и вызвали внезапные наводнения в нескольких ручьях. По словам Гивати, в мошаве Паран, где была зафиксирована самая высокая концентрация осадков, всего за три часа выпало 40,6 мм осадков, что соответствует годовой норме. Он добавил, что "проливные дожди вызвали большой ущерб. Это беспрецедентный случай выпадения осадков".



Согласно прогнозам израильской метеорологической службы, сегодня, 11 апреля, ожидается понижение температуры, и она будет относительно низкой для этого сезона. Ожидается, что в большинстве районов страны в ночные часы дождь значительно усилится и будет сопровождаться грозами. Сохраняется опасение по поводу возможности наводнений в южных реках. В среду ожидаются условия, напоминающие зимние, но в четверг ожидается прояснение.



В среду, 12 апреля, "существует умеренная или высокая вероятность выпадения снега на горе Хермон. Ожидается широкомасштабный дождь с севера страны до севера Негева. Эти дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром, и по-прежнему существует опасение наводнений в восточных потоках", - сказал Ран Шимер, дежурный синоптик израильской метеорологической службы. В четверг ожидается периодический дождь, в основном на севере страны и в центре. Будет по-прежнему холоднее, чем обычно, но с полудня ожидается постепенное ослабление дождя. В пятницу будет ясно, с частичной облачностью. Произойдет значительное повышение температуры, но она по-прежнему будет несколько ниже обычной для этого сезона.

Гивати добавил, что "предстоящая неделя продолжит преподносить нам сюрпризы, когда после короткого затишья завтра, дожди возобновятся в среду утром - на этот раз в основном в северных и центральных районах страны. Ожидается, что дожди, которые мы ожидаем в среду и четверг, принесут десятки милиметров осадков и будут сопровождаться температурами, похожими на январские - что, безусловно, очень необычно для середины апреля".



