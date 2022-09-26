Антивоенный митинг в Махачкале: произошла массовая драка
На антивоенной акции протеста против мобилизации в Махачкале произошла массовая драка.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Силовики пытаются безуспешно разогнать акцию протеста.
Махачкала: полицейский в гражданской одежде выхватывал у людей телефоны и убегал, его догнали и заставили всё отдать.— RusNews ⭕️ (@smirusnews) September 26, 2022
Отличительный признак полицейских в гражданском – зеленая маска. Они очень боятся распространения своих фото. pic.twitter.com/L5wWZFslQy
Провокация от полицейских в гражданском #махачкала #дагестан свободу Дагестану! pic.twitter.com/M1N2v7HQCG— [email protected] (@CSofijka) September 26, 2022