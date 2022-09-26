Антивоенный митинг в Махачкале: произошла массовая драка

На антивоенной акции протеста против мобилизации в Махачкале произошла массовая драка.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

Силовики пытаются безуспешно разогнать акцию протеста.

Махачкала: полицейский в гражданской одежде выхватывал у людей телефоны и убегал, его догнали и заставили всё отдать.



Отличительный признак полицейских в гражданском – зеленая маска. Они очень боятся распространения своих фото. pic.twitter.com/L5wWZFslQy