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Антивоенный митинг в Махачкале: произошла массовая драка
26.09.2022 17:08 Алина Груднева

Антивоенный митинг в Махачкале: произошла массовая драка

На антивоенной акции протеста против мобилизации в Махачкале произошла массовая драка.

 
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
 
Силовики пытаются безуспешно разогнать акцию протеста.

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