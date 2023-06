Антиправительственных демонстрантов не пустили на конференцию в Нью-Йорке

Двум протестующим, выступающим против израильского правительства, не позволили попасть на конференцию с участием министров правительства Израиля в Нью-Йорке.



На конференции выступили министры Меир Поруш, Амихай Iикли, Офир Софер и Нир Баркат.



Шани Гранот-Лубатон и ее муж Омер попытались попасть на конференцию Jerusalem Post.



Омер вошел в здание и был насильно выведен охранниками. Шани даже не позволили войти в дверь.



Активисты из Нью-Йорка, выступающие против правительства Нетаниягу утверждают, что им было разрешено участвовать в конференции, но вчера их участие отклонили из-за их политических убеждений.

