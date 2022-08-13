Антиизраильская вакханалия в Лондоне: "сионисты, идите домой"
На Даунинг-стрит в Лондоне прошла антиизраильская акция протеста.
Демонстранты призвали всех "сионистов отправиться домой".
Один из участников принес плакат с надписью "Остановить иудаизацию Иерусалима, а также Великобритании, Европы, Украины и США".
Также на акции протеста мелькали надписи: "сионизм использует евреев как живые щиты", "ХАМАС — отважные борцы за дело палестинцев. Они проявляют огромную храбрость против мощи израильских вооруженных сил".
Также демонстранты призвали "прекратить израильскую оккупацию" и "блокаду Газы".