Новости » Происшествия
Антиизраильская вакханалия в Лондоне: "сионисты, идите домой"
13.08.2022 14:20 Алина Груднева

Антиизраильская вакханалия в Лондоне: "сионисты, идите домой"

На Даунинг-стрит в Лондоне прошла антиизраильская акция протеста.

 
Демонстранты призвали всех "сионистов отправиться домой".
 
Один из участников принес плакат с надписью "Остановить иудаизацию Иерусалима, а также Великобритании, Европы, Украины и США".
 
Также на акции протеста мелькали надписи: "сионизм использует евреев как живые щиты", "ХАМАС — отважные борцы за дело палестинцев. Они проявляют огромную храбрость против мощи израильских вооруженных сил".
 
Также демонстранты призвали "прекратить израильскую оккупацию" и "блокаду Газы".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы