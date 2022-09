Anonymous взломали "Яндекс Такси", создав хаос на дороге в Москве

Хакеры Anonymous взломали 1 сентября "Яндекс Такси", устроив хаос в Москве.

Из-за их действий на Кутузовском проспекте в Москве образовалась масштабная пробка.

Хакеры отправили десятки автомобилей по одному адресу.

Таким образом десяткам таксистов сервиса пришли заказы в район Фили.

Некоторым пришлось провести в пробке более 40 минут.

‼️#Moscow had a stressful day yesterday. The largest taxi service in Russia 'Yandex Taxi' was hacked by the #Anonymous collective. A traffic jam took place in the center of Moscow when dozens of taxi were sent by the hackers to the address on Kutuzovsky Prospekt. #OpRussia pic.twitter.com/6fp1hp0f7r