



Anonymous "слили" первых 300 тысяч призывников

База данных Министерства обороны РФ взломана. О проделанной "работе" сообщила группа хакеров Anonymous, отметив, что оттуда они получили список граждан России, которых первыми ждет мобилизация.



Таким образом полученный список имен первой волны мобилизации выложен в открытом доступе, сообщает телеграмм-канал "Оперативный ВСУ", заметив, что благодаря работе Anonymous каждый желающий может ознакомиться с 305 925 теми, кого первыми отправят в Украину.



Судя по списку, первыми будут призываться жители дальних регионов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга.



Напомним, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, а министр обороны Шойгу уточнил, что готовить рюкзаки надо срочно 300 тысячам мужчин.