



Анна Семенович рассказала, как ее похитили после выступления

Певица Анна Семенович в беседе с Prozvezd.info призналась, что однажды ее похитили после выступления.



По словам Семенович, инцидент произошел на заре ее карьеры в группе «Блестящие». «Меня со сцены украли! Какой-то пьяный гость схватил меня со словами «Какая симпатичная новенькая!», перекинул меня через плечо и куда-то потащил!» — вспомнила звезда.



Артистка рассказала, что охрана помогла разобраться с похитителем и «вырвала» Семенович у него из рук. «На следующее утро он извинился, сказал, что перебрал, подарил букет цветов, и инцидент был исчерпан», — объяснила певица.