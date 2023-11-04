



Анкара: нанесены мощные авиаудары в Ираке

Воздушные силы Турции нанесли серию мощных ударов по позициям курдов в Ираке.



Информацию об этом подтверждает министерство обороны Турции.



В Анкаре отмечают, что в ходе операции удары нанесены по 15-ти целями. Налет был осуществлен в рамках трансграничной операции Коготь-меч", которая стартовала на севере Ирака еще в апреле 2022 года.



Целью Анкары являются курды, которых в Турции позиционируют как террористическую организацию и угрозу для нацбезопасности.