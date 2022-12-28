



Ангольский суд постановил арестовать активы самой богатой женщины Африки

Верховный суд Анголы распорядился о "превентивном" аресте активов на сумму около 1 миллиарда долларов, принадлежащих Изабель душ Сантуш, дочери бывшего президента южноафриканской страны, сообщило во вторник португальское информационное агентство Lusa.



В судебном документе от 19 декабря, на который ссылается Lusa, говорится, что у властей есть доказательства предполагаемого хищения и отмывания денег, и они предписывают арестовать деньги, которые душ Сантуш хранит во "всех банковских учреждениях".



Конфискация также включает все акции душ Сантуш в ангольской компании Embalvidro, а также акции телекоммуникационных компаний в Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и Мозамбике.



Изабель душ Сантуш уже много лет сталкивается с обвинениями в коррупции. В 2019 году Верховный суд Анголы постановил наложить арест на ее активы за то, что она якобы направила государственные средства в компании, в которых она владела долями во время президентства своего отца, включая нефтяной гигант Sonangol.



Отец Изабель, Жозе Эдуарду душ Сантуш, умер в июле. Он правил Анголой почти четыре десятилетия до 2017 года.



Она неоднократно отрицала какие-либо правонарушения и заявила CNN Portugal в ноябре, что суды в Анголе "не являются независимыми" и что тамошние судьи "используются для выполнения политических задач".

