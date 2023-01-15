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"Ангарский" маньяк захотел повоевать в Украине
15.01.2023 15:11 Ольга Белозерова

"Ангарский" маньяк захотел повоевать в Украине

Российский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненное наказание за убийство 80 женщин, изъявил желание отправиться воевать в Украину. 

В беседе с "Вести. Иркутск" Попков, известный как "Ангарский" маньяк, заявил, что "не прочь отправиться в зону действия специальной военной операции".

Преступник признался, что его мечта - попасть в армию. По мнению Попкова, его военная специальность будет достаточно востребованной.

В то же время осужденный выразил желание подождать до весны и переждать сильные морозы, прежде чем отправиться воевать.

"Для меня морозы - хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился", - сказал он. 

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