



"Ангарский" маньяк захотел повоевать в Украине

Российский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненное наказание за убийство 80 женщин, изъявил желание отправиться воевать в Украину.



В беседе с "Вести. Иркутск" Попков, известный как "Ангарский" маньяк, заявил, что "не прочь отправиться в зону действия специальной военной операции".



Преступник признался, что его мечта - попасть в армию. По мнению Попкова, его военная специальность будет достаточно востребованной.



В то же время осужденный выразил желание подождать до весны и переждать сильные морозы, прежде чем отправиться воевать.



"Для меня морозы - хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился", - сказал он.