



“Ангарский маньяк” признался, что убил еще трех женщин

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за убийства десятков человек, признался в убийствах трех молодых женщин, сообщает управление СК по Иркутской области.



По версии следствия, Попков в 1997 году убил 27-летнюю женщину в поселке Жилкино под Иркутском, спустя год – 25-летнюю женщину в Иркутске, в 2003 году – 31-летнюю на территории Ново-Ленинского кладбища, тоже в Иркутске. В двух случаях, установило следствие, Попков задушил женщин, третьей нанес множественные ножевые ранения.



В январе 2023 года Попкова этапировали в Иркутск из колонии в Мордовии, где он отбывает пожизненный срок. Тогда в Следственном комитете заявили, что Попков “написал новые явки с повинной”, а ГТРК “Иркутск” сообщил, что бывший милиционер сознался в двух убийствах.



Михаил Попков отбывает пожизненный срок за 83 убийства и три покушения на убийство (по состоянию на июнь 2021 года). К первому пожизненному сроку его приговорили в 2015 году, спустя три года после задержания.