Американский вертолет с морскими пехотинцами разбился у берегов Австралии

Военный вертолет, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился в воскресенье, 27 авуста, у берегов Дарвина на севере Австралии. Об этом сообщает Sky News Australia.



По данным издания, V-22 Osprey упал недалеко от острова Мелвилл во время учений, в которых участвовали военнослужащие из США, Австралии, Индонезии и Филиппин.



По сообщению Sky News, начались поиски пропавших без вести военных, возможно, есть жертвы. После крушения учения были приостановлены.

