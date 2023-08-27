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Американский вертолет с морскими пехотинцами разбился у берегов Австралии
27.08.2023 09:40 Наталья Богинская

Американский вертолет с морскими пехотинцами разбился у берегов Австралии

Военный вертолет, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился в воскресенье, 27 авуста, у берегов Дарвина на севере Австралии. Об этом сообщает Sky News Australia.

По данным издания, V-22 Osprey упал недалеко от острова Мелвилл во время учений, в которых участвовали военнослужащие из США, Австралии, Индонезии и Филиппин.

По сообщению Sky News, начались поиски пропавших без вести военных, возможно, есть жертвы. После крушения учения были приостановлены.

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