Американский певец Тони Беннетт скончался в возрасте 96 лет
В возрасте 96 лет скончался знаменитый американский эстрадный певец Тони Беннетт. Об этом сообщает Associated Press.
Певец умер в своем родном городе Нью-Йорке. Причина смерти не называется, однако с 2016 года Беннетт страдал болезнью Альцгеймера.
Беннетт выпустил более 70 альбомов и получил 19 премий Grammy. В 2021 году он выступал вместе с Леди Гагой, с которой они записали альбом “Love for Sale”. Их первый совместный альбом “Cheek to Cheek” вышел в 2014 году.
Беннетт также выступал с Фрэнком Синатрой, Эми Уайнхаус, Полом Макартни, Элтоном Джоном, Кристиной Агилерой.
Певец известен благодаря таким композициям, как I Left My Heart in San Francisco, Cold, Cold Heart, For Once in My Life и многим другим.