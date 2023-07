Американский певец Тони Беннетт скончался в возрасте 96 лет

В возрасте 96 лет скончался знаменитый американский эстрадный певец Тони Беннетт. Об этом сообщает Associated Press.



Певец умер в своем родном городе Нью-Йорке. Причина смерти не называется, однако с 2016 года Беннетт страдал болезнью Альцгеймера.



Беннетт выпустил более 70 альбомов и получил 19 премий Grammy. В 2021 году он выступал вместе с Леди Гагой, с которой они записали альбом “Love for Sale”. Их первый совместный альбом “Cheek to Cheek” вышел в 2014 году.



Беннетт также выступал с Фрэнком Синатрой, Эми Уайнхаус, Полом Макартни, Элтоном Джоном, Кристиной Агилерой.



Певец известен благодаря таким композициям, как I Left My Heart in San Francisco, Cold, Cold Heart, For Once in My Life и многим другим.