Американский эсминец сбил очередной беспилотник йеменских хути
Американский эсминец USS Carney сбил очередной беспилотник, запущенный хути из Йемена.
Об этом сообщает информационное агентство АР со ссылкой на источник.
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Известно, что это произошло в Красном море. По словам источника, беспилотник KAS-04, зафиксированный американскими военными, был воспринят в качестве угрозы.
В итоге, дрон был сбит в районе Баб-эль-Мандебского пролива.