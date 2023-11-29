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Американский эсминец сбил очередной беспилотник йеменских хути
29.11.2023 21:18 Алина Груднева

Американский эсминец сбил очередной беспилотник йеменских хути

Американский эсминец USS Carney сбил очередной беспилотник, запущенный хути из Йемена.

Об этом сообщает информационное агентство АР со ссылкой на источник.

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Известно, что это произошло в Красном море. По словам источника, беспилотник KAS-04, зафиксированный американскими военными, был воспринят в качестве угрозы.

В итоге, дрон был сбит в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

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