



Американский беспилотник зафиксировал НЛО на Ближнем Востоке

Странный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме “металлического шара” был обнаружен на Ближнем Востоке американским беспилотником “Жнец” в 2022 году. Об этом сообщил Конгрессу в среду представитель министерства обороны США Шон М. Киркпатрик. Кадры со сферой, которые до сих пор оставались засекреченными, были обнародованы Управлением Пентагона по разрешению аномалий во всех областях AARO по изучению НЛО.



Киркпатрик отметил, что количество наблюдений НЛО растет, и агентство отслеживает около 650 конкретных инцидентов, и уточнил, что пока нет никаких доказательств деятельности инопланетян, сообщает Politico. Тем не менее, это значительный скачок по сравнению с 350 инцидентами, упомянутыми в отчете, представленном ранее в этом году, сообщает CNN.



Это был второй отчет Пентагона перед законодателями США в 2023 году, представляющий информацию об НЛО, также известных как неопознанные воздушные явления (НВП), которые многие считают угрозой безопасности. Для многих стран основной проблемой НЛО и НВП являются не возможные визиты инопланетян, а скорее геополитический ворос, кому принадлежат эти летательные аппараты, которые используются для тайного наблюдения за другими странами. Это означает, что, возможно, соперники США – Россия и Китай могли добиться технологических достижений, о которых Вашингтон еще не знает.



Объект на съемке, показанной Пентагоном, не похож на китайский воздушный шар-шпион. На видео от 12 июля 2022 года, американский военный дрон "Жнец" MQ-9 на Ближнем Востоке – где именно не разглашается – наблюдает за странным металлическим серебристым шаром. Объект летит с очень высокой скоростью под БПЛА, который пытается следовать за ним.



Пентагон не может объяснить, что это было, ссылаясь на отсутствие доступных данных.



“Будет практически невозможно полностью идентифицировать это, просто основываясь на этом видео”, – сказал Кирпатрик.