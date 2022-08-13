



Американский адвокат освобожден из-под стражи в ОАЭ

Гражданин США и адвокат по гражданским правам Асим Гафур, осужденный на этой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах по обвинению в отмывании денег, был освобожден из-под стражи и отправлен домой в Соединенные Штаты, сообщил в пятницу его адвокат.



Гафур был освобожден после уплаты штрафа, сказал адвокат Фейсал Гилл, добавив, что посольство США в ОАЭ помогло его освобождению.



В среду суд оставил в силе ранее вынесенный Гафуру заочный приговор, приказав ему выплатить штраф, но отменив трехлетний тюремный срок, вынесенный в мае.



Гафур, проживающий в Вирджинии, 14 июля проезжал транзитом через аэропорт Дубая, когда его задержали в связи с заочным осуждением в мае за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.



Судебный департамент Абу-Даби в среду заявил, что конфисковал 18 миллионов дирхамов (4,9 миллиона долларов), незаконно перемещенных через страну

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Официальные лица США заявили, что арест был произведен не по запросу Вашингтона.



В сообщениях СМИ в Соединенных Штатах говорится, что Гафур в прошлом находился под наблюдением США из-за работы, представляющей американских мусульман в делах о гражданских правах.



Заочное судебное разбирательство и его задержание в прошлом месяце, когда президент США Джо Байден находился с визитом в регионе, вызвали критику со стороны правозащитных групп и некоторых членов Конгресса.



Сторонники Гафура говорят, что ему было отказано в надлежащей правовой процедуре, и он не знал об обвинениях до задержания.



Некоторые также предположили, что арест может быть политически мотивирован, ссылаясь на его связи с журналистом из Саудовской Аравии Джамалем Хашогги, убитым саудовскими агентами в Турции в 2018 году, и на работу с правозащитными группами, критикующими ОАЭ.



Официальные лица ОАЭ неоднократно заявляли, что дело против Гафура касается исключительно финансовых преступлений.



