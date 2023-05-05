



Американские эксперты: дроны были запущены на Кремль в России

Беспилотники, вероятно, были запущены в сторону Кремля с территории России, поскольку обошли многочисленные средства защиты в Москве.



По данным Reuters, об этом заявили американские аналитики, проанализировав кадры с дроном из открытых источников.



По словам президента некоммерческой организации Resilient Navigation and Timing Foundation Дана Говард, Москва была крайне обеспокоена защитой Кремля от дронов по крайней мере с 2015 года. Тогда в российской столице начали использовать усовершенствованыне электронные средства противодействия, которые подделывают сигнал GPS, чтобы "обмануть" системы наведения.



"Сложные защитные устройства могут означать, что тип используемого беспилотника, который был среднего размера, вероятно, не использовал GPS, а либо управлялся вручную и был запущен поблизости, либо просто наводился и устанавливался на траекторию в стиле камикадзе", - считает эксперт.



Гендиректор производителя беспилотников BRINC Блейк Резник и вовсе удивился, что дрон смог пролететь через всю Москву вплоть до Кремля, "не будучи обнаруженным и уничтоженным".



"Относительно небольшой размер и небольшая высота могли бы помочь. Если бы дрон не использовал GPS и не связывался с наземной станцией управления, это также защитило бы его от методов глушения или спуфинга", — считает он.





