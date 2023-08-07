



Американка подала иск против системы распознавания лиц

32-летняя жительница Детройта Порча Вудрафф была на восьмом месяце беременности и спешила подготовить своих детей к школе в феврале, когда увидела шестерых полицейских у ее двери. Когда она открыла, ей сообщили, что она арестована.



"Честно говоря, я думала, что это шутка", – рассказала она. “Мои дети, 6 и 12 лет, расплакались, когда поняли, что это не так”.



Вудрафф узнала, что полиция предъявила ей обвинение в ограблении и угоне автомобиля после того, как программное обеспечение для распознавания лица ошибочно сопоставило ее фото восьмилетней давности, сделанное во время задержания за вождение с просроченными правами, с видеозаписью подозреваемой. Жертва, которую ограбили и похитили под угрозой оружия, также указала на ее старую фотографию.



Порча Вудрафф подала иск против города Детройт и детектива в окружном суде Восточного округа Мичигана в четверг, 3 августа, обвинив их в ошибочном аресте, незаконном заключении и нарушении ее прав Четвертой поправки по защите от необоснованных арестов.



Известно о как минимум еще двоих пострадавших, которые подали иски против полиции Детройта после ареста в результате ошибочного совпадения в программе по распознаванию лиц.



"Технология распознавания лиц уже давно известна своими недостатками и ненадежностью, особенно при попытке идентификации темнокожих людей, таких как Порча Вудрафф", – говорится в иске. "Следует понимать, что только распознавание лица не может быть основанием для ареста".



Согласно иску, Вудрафф спросила полицейских во время ареста, как она “может быть виновной в недавнем угоне автомобиля, когда она на восьмом месяце беременности”.

