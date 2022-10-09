Американец разбил старинные статуи в Ватикане
Американский турист разбил две старинные статуи в Ватикане после того, как ему отказали в аудиенции у Папы Римского.
Инцидент произошел в музее Кьярамонте, сообщает газета Il Messaggero.
Мужчина в порыве гнева сбросил с постамента старинный бюст и направился в сторону выхода, по пути повредив еще один экспонат.
Возраст поврежденных фигур составляет около 2000 лет. Мужчину арестовали, полиция считает, что у него есть проблемы с психикой.
Сотрудники музея оценивают ущерб и приступают к немедленной реставрации ценных экспонатов: одна из фигур потеряла нос.