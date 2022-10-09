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Американец разбил старинные статуи в Ватикане
09.10.2022 12:23 Александр Юзовский

Американец разбил старинные статуи в Ватикане

Американский турист разбил две старинные статуи в Ватикане после того, как ему отказали в аудиенции у Папы Римского.

Инцидент произошел в музее Кьярамонте, сообщает газета Il Messaggero.

Мужчина в порыве гнева сбросил с постамента старинный бюст и направился в сторону выхода, по пути повредив еще один экспонат.

Возраст поврежденных фигур составляет около 2000 лет. Мужчину арестовали, полиция считает, что у него есть проблемы с психикой.

Сотрудники музея оценивают ущерб и приступают к немедленной реставрации ценных экспонатов: одна из фигур потеряла нос.

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