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Американец пережил жестокое нападение аллигатора
13.09.2022 16:29 Ольга Белозерова

Американец пережил жестокое нападение аллигатора

Житель Флориды лишился руки в результате нападения аллигатора, но смог выжить.

Как сообщает ВВС, два месяца назад на Эрика Мерду напал аллигатор, когда он долго плавал в озере к югу от Тампы, штат Флорида.

Мужчина заблудился в лесу в рыболовном лагере на озере Ламантин и решил попытаться доплыть до своей машины. Тогда на него напал аллигатор.

Эрик Мерда потерял руку, но смог доплыть до берега. Следующие несколько дней он провел, выживая в пустыне, пока не встретил человека, который ему помог.

Местные чиновники заявили, что расследование продолжается, но два "неприятных" аллигатора "были удалены" из озера.

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