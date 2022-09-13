



Американец пережил жестокое нападение аллигатора

Житель Флориды лишился руки в результате нападения аллигатора, но смог выжить.



Как сообщает ВВС, два месяца назад на Эрика Мерду напал аллигатор, когда он долго плавал в озере к югу от Тампы, штат Флорида.



Мужчина заблудился в лесу в рыболовном лагере на озере Ламантин и решил попытаться доплыть до своей машины. Тогда на него напал аллигатор.



Эрик Мерда потерял руку, но смог доплыть до берега. Следующие несколько дней он провел, выживая в пустыне, пока не встретил человека, который ему помог.



Местные чиновники заявили, что расследование продолжается, но два "неприятных" аллигатора "были удалены" из озера.